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15:01   2 Декабря 2020
Политика

Представитель Минцифры назвал вынужденной мерой санкции за цензуру СМИ РФ

Представитель Минцифры назвал вынужденной мерой санкции за цензуру СМИ РФ

Законопроект о введении санкций за цензуру против российских СМИ является вынужденной мерой, заявила представитель Минцифры Екатерина Ларина.

Ранее документ поступил в Государственную думу России. Авторы законопроекта предложили блокировать и штрафовать зарубежные интернет-ресурсы, "нарушающие основные права и свободы россиян".

По словам главы департамента госполитики в сфере средств массовой информации Минцифры, российское законодательство о СМИ является наиболее гармоничным по сравнению с международными практиками.

"У нас гарантированные права средств массовой информации, гарантирована свобода массовой информации, конституционно запрещена цензура", — подчеркнула Ларина.

Об этом она рассказала на общественных слушаниях нового законопроекта.

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#санкции #Минцифры #Ларина

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