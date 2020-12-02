15:01 2 Декабря 2020Политика
Представитель Минцифры назвал вынужденной мерой санкции за цензуру СМИ РФ
Законопроект о введении санкций за цензуру против российских СМИ является вынужденной мерой, заявила представитель Минцифры Екатерина Ларина.
Законопроект о введении санкций за цензуру против российских СМИ является вынужденной мерой, заявила представитель Минцифры Екатерина Ларина.
Ранее документ поступил в Государственную думу России. Авторы законопроекта предложили блокировать и штрафовать зарубежные интернет-ресурсы, "нарушающие основные права и свободы россиян".
По словам главы департамента госполитики в сфере средств массовой информации Минцифры, российское законодательство о СМИ является наиболее гармоничным по сравнению с международными практиками.
"У нас гарантированные права средств массовой информации, гарантирована свобода массовой информации, конституционно запрещена цензура", — подчеркнула Ларина.
Об этом она рассказала на общественных слушаниях нового законопроекта.