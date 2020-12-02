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14:57   2 Декабря 2020
Политика

Украина отказалась от участия во встрече СБ ООН

Украина отказалась от участия во встрече СБ ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с заявлением об отказе от участия во встрече Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).

По словам главы внешнеполитического ведомства, такое решение было принято на фоне участия в мероприятии представителей ДНР и ЛНР.

"Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме России", — сказал он.

Предстоящая встреча является неформальной. На ней участники организации обмениваются мнениями касательно различных вопросов.

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#украина #оон #сб

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