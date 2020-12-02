Путин уверен в способности белорусов решить внутренние вопросы

Президент России Владимир Путин прокомментировал готовность белорусского народа решать проблемы своей страны без помощи извне.

Президент России Владимир Путин прокомментировал готовность белорусского народа решать проблемы своей страны без помощи извне.

Российский лидер выразил надежду на то, что белорусам хватит политической зрелости для построения спокойного диалога внутри страны и ликвидации очагов напряжения.