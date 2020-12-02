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14:23   2 Декабря 2020
Политика

Путин уверен в способности белорусов решить внутренние вопросы

Путин уверен в способности белорусов решить внутренние вопросы

Президент России Владимир Путин прокомментировал готовность белорусского народа решать проблемы своей страны без помощи извне.

Российский лидер выразил надежду на то, что белорусам хватит политической зрелости для построения спокойного диалога внутри страны и ликвидации очагов напряжения.

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#путин #рф #белоруссия

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