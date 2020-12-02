Движение «Матери России» поддержало запрет на вынашивание детей для иностранцев

Ранее в Общественной палате предложили запретить иностранцам и одиноким гражданам пользоваться услугами суррогатной матери.

Общественная палата (ОП) России предложила запретить участвовать в программах суррогатного материнства иностранцам и одиноким гражданам. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на копию проекта резолюции.

Общественники предлагают закрепить право на использование услуг суррогатной матери только за семейными парами. Кроме того, ОП предлагает исключить рекламу ЭКО — экстракорпорального оплодотворения, к которой чаще всего прибегают в случае бесплодия.

Общественная палата предлагает запретить суррогатное материнство для иностранцев, а также для одиноких граждан России. После принятия законопроекта может исчезнуть и коммерческая реклама ЭКО: https://t.co/7TsiykFubO pic.twitter.com/CjaNcZbiBt — Известия (@izvestia_ru) December 2, 2020

Пристальное внимание на проблему суррогатного материнства обратили в январе этого года. Тогда в подмосковном Одинцово возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка, рожденного суррогатной матерью. Также дело завели за торговлю детьми: в той же квартире проживали еще трое малышей, рожденных аналогичным образом.

СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово https://t.co/IoMIZ4CoVU pic.twitter.com/DQd1nPhFC1 — РИА Новости (@rianru) January 15, 2020

Как сообщали в СК, детей планировали вывезти за рубеж — родители-иностранцы оформляли документы.

Предложение ОП нашло поддержку в Госдуме. Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов заявил, что остается неизвестным, сколько детей уже родила женщина, которая согласилась стать суррогатной матерью, кто и зачем заказывал эту услугу, в каких условиях живут дети.

«Сейчас эта область совершенно не регулируется законом. В результате наносится ущерб здоровью как детей, так и женщин, которые вынашивают ребенка», — передает издание слова депутата.

Председатель Всероссийского движения «Матери России» Валентина Петренко тоже выступила за урегулирование этого вопроса. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» она подчеркнула, что иностранцам следует обратиться к законодательству собственной страны, а не пользоваться услугами российских матерей.

«Превращать Россию в страну, где наши женщины будут вынашивать детей для людей других государств, где запрещено суррогатное материнство, — я считаю, что это абсолютно неправильно, и даже несколько унижает наших женщин. Они же не рабы там. Пусть борются в своей стране за возможность, чтобы эта норма действовала, пусть ставят вопросы на обсуждение. Почему мы должны решать их проблемы за счет наших матерей? Может быть, я жестко говорю, но говорю абсолютно искренне», — заявила Петренко.

Вместе с тем, по мнению собеседницы издания, при разработке нового закона нельзя ущемлять права тех людей, которые прибегают к суррогатному материнству по медицинским показаниям. По словам Петренко, такой категоричный запрет может привести к обратному процессу, когда россияне начнут обращаться за рубеж.

«Закон должен быть максимально точным. Науку не остановить, и если мы запретим рождение детей через суррогатное материнство, то теперь уже наши матери поедут туда, где это разрешено, и будут платить огромные деньги. И опять колесо закрутится в эту же сторону. Запрет — это крайний случай, но и всеразрешенческая ситуация приводит к тому, что было в Одинцово. Мы должны выделить те семьи, в которых у матери, например, онкозаболевание: родить может, но не выносить», — предложила Петренко.

Член ОП Павел Пожигайло подчеркнул, что способ рождения ребенка с помощью суррогатного материнства останется возможным для российских пар. Для этого его следует включить в госпрограмму.

«Главная задача — выработать требования к родителям и суррогатным матерям. Исключить возможность коммерческой выгоды и торговли в этой сфере. Пусть родители договариваются о вознаграждении с суррогатной матерью, а задача государства — гарантировать выполнение этого договора, чтобы не было злоупотреблений», — сказал общественник.

Заседание планируется провести 8 декабря с представителями Госдумы, детскими омбудсменами и профильными врачами.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила изменить нормы законодательства, касающихся суррогатного материнства. По ее словам, Россия «не должна быть страной с инкубаторами суррогатного материнства для иностранных граждан». Такая возможность должна быть только у граждан РФ и «по жизненным показаниям, по состоянию здоровья».

Яровая предложила разрешить суррогатное материнство только бесплодным https://t.co/BxuXWrUuK4 — rgrus (@rgrus) July 28, 2020

В 2017 году полностью запретить суррогатное материнство в стране предлагал сенатор от Владимирской области Антон Беляков. По его словам, такая практика является грубейшим нарушением прав ребенка и указал на коммерческую составляющую данной услуги, в том в расчете на зарубежных пациентов.