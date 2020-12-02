Определен самый популярный у россиян маршрут прошедшей осени

Россияне этой осенью чаще всего летали по маршруту Москва — Симферополь. Популярность направления определили специалисты онлайн-сервиса путешествий.

Россияне этой осенью чаще всего летали по маршруту Москва — Симферополь. Популярность направления определили специалисты онлайн-сервиса путешествий.

Результаты анализа данных, по каким маршрутам путешественники покупали авиабилеты в период с 1 сентября по 30 ноября, выявили, что доля всех осенних перелетов по направлению Москва — Сочи составила 6,4%. В тройку лидеров также попали маршруты Москва — Сочи и Москва — Петербург, передает издание "Вести Подмосковья".

При этом средняя стоимость перелетов по 20 самым популярным направлениям снизилась на от восьми до 42%. Перелет "туда-обратно" из Москвы в Сочи в среднем обошелся в 8 543 рубля. Чек маршрутов Москва — Сочи и Москва — Петербург составил 9 049 рублей и 4 235 рублей, соответственно. Наиболее выгодным месяцем для путешествия эксперты назвали ноябрь.