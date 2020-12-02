Обследование на коронавирус прошли более 34 тысяч петербуржцев за сутки

Петербургские врачи обследовали на коронавирусную инфекцию 34 076 жителей за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 2293 человека.

Петербургские врачи обследовали на коронавирусную инфекцию 34 076 жителей за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 2293 человека.

Так, 746 горожан соблюдают самоизоляцию. Еще 1491 человек объявлен контактным. В обсервативном центре лежат 56 пациентов.

Единая региональная информационно-справочная служба обработала 2625 звонков по вопросам, связанным с коронавирусом. Обратиться к специалистам организации можно по номеру 122.

На портале #мывместе с 5 октября зарегистрировались 1054 волонтера из Санкт-Петербурга. Гуманитарную помощь получили 34 437 жителей с начала октября, сообщили в администрации города.

Новый корпус больницы №33 для пациентов с коронавирусом откроют в Колпино. В городе будут вкладывать средства в действующие стационары-трансформеры, которые можно будет использовать в разных ситуациях, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Госпитализировать в первую очередь нужно тех людей с COVID-19, у которых есть хронические заболевания, передает телеканал "360".