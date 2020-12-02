Сдал СССР или закончил холодную войну? Итоги встречи Горбачева и Буша на Мальте

Ровно 31 год назад Михаил Горбачев встретился с Джорджем Бушем-старшим на Мальте. Итоги встречи по сей день оценивают неоднозначно.

В 1989 году журналисты называли встречу самой важной, что случалась на высшем уровне после Ялтинской конференции 1945 года, когда Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль обсуждали планы послевоенного устройства мира. Эйфория победителей быстро закончилась.

Холодная война между США и СССР ассоциируется преимущественно с гонкой вооружений, но она тоже поменяла мир, буквально расколовшийся надвое противостоянием социализма и капитализма. Корейская, Вьетнамская и Афганская войны, Карибский и Берлинский кризис, антиколониальные движения в странах «третьего мира» — вот лишь некоторые из исторических событий, вызванных послевоенным «охлаждением» 1950-х годов.

США и СССР соревновались и в количестве своих баз, разбросанных по разным уголкам планеты. Американские архитекторы создавали концепции «атомных деревень», их советские коллеги проектировали секретные бункеры по всему Союзу. По некоторым данным, в России сохранилось около 2000 советских убежищ — а все ли из них обнаружены?

В США подобных сооружений с каждым годом становится все больше: пик моды на покупку бункеров пришелся на 2016 год, когда кресло президента занял Дональд Трамп. Его антикитайская риторика обеспечила беспрецедентный рост спроса на подземную недвижимость в 700% — ее скупил всего 1% самых богатых людей Америки. Оказалось, победа над социализмом в СССР не стала панацеей от «ядерной угрозы». Зато перекроила мир не меньше, чем Вторая мировая и холодная война.

Болезненная оттепель

31 год назад советская и американская делегации встретились на борту круизного судна «Максим Горький», построенного на гамбургской верфи Deutsche Werft. Символично — на «Горьком» стороны фактически договорились об уходе Советов из Германии. Через год в ней не будет ни толики советского влияния: две части страны объединятся, бывшая ГДР следом за капиталистической «сестрой» вступит в НАТО.

«Мы не считаем вас больше врагом, времена изменились. Мы хотим, чтобы вы остались в Европе. Для будущего этого континента важно, чтобы вы были здесь. Поэтому не думайте, что мы хотим вашего ухода», — говорил тогда Горбачев Бушу.

Главы договорились о невмешательстве СССР в дела стран Восточной Европы в целом — помимо германского вопроса обсуждались «уступки» в отношении прибалтийских республик, на которые Горбачев согласился.

Социализм ушел не только из Европы: стороны договорились о прекращении советской помощи Кубе и Никарагуа. Первая была союзницей СССР, режим Фиделя Кастро помогал просоветским революционным силам во многих странах «третьего мира». В Никарагуа СССР поддерживал власть левых сандинистов, США финансировали оппозицию — контрас.

Буш вышел с борта лайнера победителем, не дав никаких гарантий СССР, но «продавив» свою политическую линию. Советская делегация удостоилась американской поддержки перестроечного курса, но не более. Никаких официальных документов подписано не было.

«Я заверил президента Соединенных Штатов, что никогда не начну войну против США <...> Угрозы насильственных действий, недоверие, психологическая и идеологическая борьба — все это теперь должно кануть в вечность», — сказал Горбачев на пресс-конференции после встречи.

Буш, конечно, поддержал идею «прочного мира» и «надежного сотрудничества в отношениях между Востоком и Западом». В июле 1991 года Горбачев вновь увиделся с Бушем на саммите «Большой семерки» в Лондоне, буквально уговаривая американского главу предоставить стране финансовую помощь — именно на это генсек рассчитывал два года назад на Мальте, соглашаясь на колоссальные геополитические уступки Вашингтону. Буш ответил: «Увы, в этом вопросе нет ясности».

Его советник Брент Скоукрофт тогда указал президенту, что Горбачев приехал забрать то, что «ему, как он считал, причиталось».

«Парень, похоже, разбит в пух и прах, не так ли?» — ответил советнику Буш.

В том же 1991 году, уже после декабрьского Беловежского соглашения, на том самом судне «Максим Горький» начался пожар. Чистая случайность: то ли взорвался телевизор, то ли загорелся кипятильник. В этот же год бывший СССР переживал болезненный распад: с насильственной сменой власти, обострением межнациональных отношений и экономическим кризисом, превратившимся в отрицательно-нарицательное «как в 90-х». Большая империя падала громко.

Исторический урок

Мальтийский саммит можно считать началом коренных изменений в отношениях Востока и Запада со времен Ялты. Он завершил эпоху противостояния и положил начало новой эпохе, отмечает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров. Этот факт ломает распространенный исторический стереотип: многие считают, что на уступки Штатам СССР пошел только в 1991 году, непосредственно перед распадом.

«Мальтийский саммит показал миру возможность взаимодействия СССР и в дальнейшем России со странами Запада. Он показал, что общечеловеческие ценности являются важными не только для США, но и для Советского Союза — эти ценности универсальны. Если его оценивать с точки зрения уступок, конечно, СССР делал ряд принципиальных заявлений, а США как будто бы ничего не сделали. На самом деле США тоже пошли навстречу, и сам факт встречи с СССР, что Джордж Буш не послушал своих советников, о многом говорит», — рассказал ученый в комментарии «Политике Сегодня».

До этого СССР рассматривался президентом Рональдом Рейганом как «империя зла», держава, с которой нельзя иметь дело. Разговаривать с Советами оказалось возможным, несмотря на разницу в системах, во взглядах, в положениях, которые в дальнейшем будут изменены, говорит Петров.

«Можно сказать, что мы живем итогами Мальтийского саммита и в преддверии нового Мальтийского саммита. Сейчас миру он нужен, на новом уровне 2020–2021 годов. Саммит показал, что и США, и России требуется принять все необходимые меры для того, чтобы сесть за стол переговоров, как нашли в себе мужество Михаил Сергеевич Горбачев и Джордж Буш-старший. Показать всему миру, что такая возможность есть, она всегда остается», — оценил событие историк.

В этом случае мир отойдет от опасной черты противостояния великих держав и гонки вооружений, заключает Петров.

Нет верных или неверных оценок итогам Мальтийского саммита. Однозначно можно сказать одно — Горбачев был прав, утверждая 31 год назад, что мир покидает одну эпоху и вступает в новую, а мы «стоим в начале длинного пути». Теперь уже идем.