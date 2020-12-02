13:34 2 Декабря 2020Происшествия
Коронавирус стал причиной смерти актера Бориса Плотникова
Актер Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", скончался от коронавируса.
Актер Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", скончался от коронавируса.
Советский и российский актер умер на 72-м году жизни. Коронавирус стал причиной его смерти, сообщил источник Федерального агентства новостей. За неделю до гибели Плотникова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Актер снимался как в фильмах, так и в сериалах. Плотников стал народным артистом России в 1998 году.