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13:34   2 Декабря 2020
Происшествия

Коронавирус стал причиной смерти актера Бориса Плотникова

Коронавирус стал причиной смерти актера Бориса Плотникова

Актер Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", скончался от коронавируса.

Советский и российский актер умер на 72-м году жизни. Коронавирус стал причиной его смерти, сообщил источник Федерального агентства новостей. За неделю до гибели Плотникова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Актер снимался как в фильмах, так и в сериалах. Плотников стал народным артистом России в 1998 году.

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