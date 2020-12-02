Премьер САР призвал ведомства сообща разработать меры для борьбы с COVID-19
Правительство Сирии усилит сотрудничество между министерствами, чтобы эффективнее вести работу, направленную на улучшение жизни простых граждан.
Министры Сирии пришли к соответствующему решению в рамках еженедельного заседания правительства. По словам премьер-министра САР Хусейна Арнуса, все ведомства должны совместно вести работу по поиску эффективных решений в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране, передает Федеральное агентство новостей.
Арнус обратил внимание на необходимость принять меры для дезинфекции учреждений, публичных мест, общественного транспорта, учебных заведений. Кроме того, следует найти решение для обеспечения справедливого распределения электроэнергии в Сирии.
Попытки манипулировать программами нормирования распределения энергии будут жестко пресекаться. Арнус добавил, что электростанции в ближайшее время будут обеспечены ресурсами, необходимыми для более эффективной работы.