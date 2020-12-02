Премьер САР призвал ведомства сообща разработать меры для борьбы с COVID-19

Правительство Сирии усилит сотрудничество между министерствами, чтобы эффективнее вести работу, направленную на улучшение жизни простых граждан.

Правительство Сирии усилит сотрудничество между министерствами, чтобы эффективнее вести работу, направленную на улучшение жизни простых граждан.

Министры Сирии пришли к соответствующему решению в рамках еженедельного заседания правительства. По словам премьер-министра САР Хусейна Арнуса, все ведомства должны совместно вести работу по поиску эффективных решений в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране, передает Федеральное агентство новостей.

Арнус обратил внимание на необходимость принять меры для дезинфекции учреждений, публичных мест, общественного транспорта, учебных заведений. Кроме того, следует найти решение для обеспечения справедливого распределения электроэнергии в Сирии.

Попытки манипулировать программами нормирования распределения энергии будут жестко пресекаться. Арнус добавил, что электростанции в ближайшее время будут обеспечены ресурсами, необходимыми для более эффективной работы.