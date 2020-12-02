Мишустин прокомментировал достижения Китая в борьбе с коронавирусом

Достижения Китая в противостоянии коронавирусной инфекции заслуживают высокой оценки, сказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи глав правительств России и КНР.

Достижения Китая в противостоянии коронавирусной инфекции заслуживают высокой оценки, сказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи глав правительств России и КНР.

Глава российского кабмина отметил сотрудничество Москвы и Пекина в вопросах борьбы с COVID-19. По его словам, страны налаживают производство вакцины, направляют гуманитарную помощь, оказывают друг другу всяческую поддержку.

Мишустин уточнил, что повестка РФ и КНР является достаточно насыщенной и требует личного общения, поэтому онлайн-формат проведения переговоров не в полной мере отвечает потребностям сторон. Однако даже в трудных условиях пандемии коронавируса российско-китайский диалог не прерывается, подчеркнул он.

Ранее глава российского правительства заявил, что регионы с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 должны решительнее принимать ограничительные меры.