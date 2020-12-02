Проект федерального бюджета одобрен на заседании Совфеда

Совет Федерации одобрил представленный ему на рассмотрение проект федерального бюджета. Инициатива учитывает рост доходов казны после преодоления периода пандемии.

Совет Федерации одобрил представленный ему на рассмотрение проект федерального бюджета. Инициатива учитывает рост доходов казны после преодоления периода пандемии.

Доходы российского бюджета в следующем году составят 18,765 триллиона рублей. После снятия рисков дальнейшего распространения коронавируса казна начнет получать больше средств за счет восстановления налоговых сборов. Ожидается, что по итогам следующего года дефицит национального ВВП составит около 2,4%.

Поддержать отечественную экономику призваны смягченное бюджетное правило и дополнительные доходы от нефтегазовой отрасли. Образовавшийся дефицит будет покрыт за счет Фонда национального благосостояния. Главной статьей расходов бюджета останется социальный сектор — на него выделят 35% всех средств.