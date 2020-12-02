Историк назвал издевательством над памятью о героях ВОВ выступление Украины в ООН

Представитель Украины обвинил СССР в союзе с Гитлером.

На торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН историю Второй мировой войны опять попытались переписать. Со своей версией произошедшего в 1939 году выступил постоянный представитель Украины Сергей Кислица. По его мнению, нападение на Польшу было спланированным актом, который Гитлер разработал, сговорившись со Сталиным.

«Украина принадлежит к тем регионам, где была развязана Вторая мировая война. Однако 1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии плана, который Гитлер разработал в сговоре со Сталиным», — заявил он.

Господин Кислица подчеркнул, что поляки и украинцы стали первыми жертвами обоюдной агрессии СССР и Третьего рейха, при которой нацистские войска с Запада, а советские с Востока вторглись на территорию эти двух стран.

Заседание ООН проводили в память о жертвах Второй мировой войны. Несмотря на одобрительную риторику большинства стран в адрес СССР и его роли в мировом конфликте, Кислица не упустил случая обвинить советскую армию в том, что она якобы уничтожила «тысячи украинцев во время оккупации и еще больше — во время отступления в 1941 году».

Профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Михаил Мягков напомнил, что благодаря победившему фашизм советскому народу Кислица сейчас имеет возможность ругать СССР с трибуны ООН, а не только из Киева. Напомнил историк и о цене, которую заплатили победители.

«На территории Украины в боях с фашистскими захватчиками погибло больше трех с половиной миллиона советских солдат. Националистический бред Украины есть не что иное, как переписывание истории. Когда Польша стала жертвой агрессии, Советская армия как раз встала на защиту Украины. Геноцид нацистов начался бы там намного раньше, если бы не СССР», — подчеркнул историк.

Собеседник «Политики Сегодня» посоветовал Кислице взглянуть на фотохроники тех лет: когда советские войска входили на территории украинских городов, их встречали, как защитников, «с хлебом, солью и цветами». Пока одни отстаивали свободу соотечественников Кислицы, другие переходили на сторону нацистской Германии, обратил внимание Мягков. Ведь в армии Гитлера во время Второй мировой войны только по официальным данным воевало около 300 тысяч украинцев.

«Эти украинские отряды коллаборационистов входили вместе с нацистами во Львов и устраивали там резню. Бандеровцы уничтожали украинцев и евреев во время гитлеровской оккупации. Предполагаю, что Сергей Кислица плохо учился в школе, потому что элементарная история рассказывает, какой геноцид немцы устраивали на Украине. Пособниками были перебежчики. Эти люди теперь на Украине герои, а советских солдат сейчас принято смешивать с грязью», — посетовал ученый.

Урок истории украинскому постпреду также преподал российский сенатор Алексей Пушков. В Twitter он назвал речь Кислицы в ООН «морально ничтожным выступлением», а самого дипломата обвинил в искажении истории.

Представитель Украины в ООН, исказив начало 2-й мировой войны, забыл осудить поддержку Гитлера нынешними «героями» Украины, которым кричат «слава!» и ставят памятники, и их вклад в ужасающее уничтожение мирный людей во Львове, Бабьем Яру, Волыне. Морально ничтожное выступление. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 2, 2020

«Подобные выражения – это кощунство, издевательство над историей, здравым смыслом и над всеми итогами и уроками Второй мировой войны. Это издевательство над приговором Нюрнбергского трибунала, который показал, кто был агрессором, а кто жертвой», — сообщил в заключение Мягков.

Представители других государств в ООН позицию Украины не одобрили. Израильские дипломаты, к примеру, высоко оценили вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. Тель-Авив поблагодарил Москву за проведение парада Победы 9 мая 2020 года, на котором присутствовал министр обороны Израиля Нафтали Бенет.