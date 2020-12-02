13:04 2 Декабря 2020Общество
В Казахстане появится завод по производству российской вакцины от COVID-19
Завод по производству вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной российскими специалистами, построят в ближайшее время в Казахстане.
Завод по производству вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной российскими специалистами, построят в ближайшее время в Казахстане.
Информация поступила от президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Кемелевича Токаева. Россия планирует поставить вакцину в страны ОДКБ, передает телеканал "360".