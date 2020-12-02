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13:04   2 Декабря 2020
Общество

В Казахстане появится завод по производству российской вакцины от COVID-19

В Казахстане появится завод по производству российской вакцины от COVID-19

Завод по производству вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной российскими специалистами, построят в ближайшее время в Казахстане.

Информация поступила от президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Кемелевича Токаева. Россия планирует поставить вакцину в страны ОДКБ, передает телеканал "360".

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#казахстан #вакцина #коронавирус

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