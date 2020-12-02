В Казахстане появится завод по производству российской вакцины от COVID-19

Завод по производству вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной российскими специалистами, построят в ближайшее время в Казахстане.

Завод по производству вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной российскими специалистами, построят в ближайшее время в Казахстане.

Информация поступила от президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Кемелевича Токаева. Россия планирует поставить вакцину в страны ОДКБ, передает телеканал "360".