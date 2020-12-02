12:59 2 Декабря 2020Политика
Пашинян указал на исключительный вклад Путина в прекращение войны в НКР
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал исключительной роль Путина в процессе прекращения войны в Карабахе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал исключительной роль Путина в процессе прекращения войны в Карабахе.
В ходе саммита ОДКБ армянский премьер также заявил, что организация процесса обмена военнопленными и заложниками на сегодняшний день является первостепенной задачей.
Пашинян также назвал важным принятие мер по охране культурных и религиозных памятников на территориях Нагорного Карабаха, которые находятся под контролем Азербайджана.