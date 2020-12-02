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12:59   2 Декабря 2020
Политика

Пашинян указал на исключительный вклад Путина в прекращение войны в НКР

Пашинян указал на исключительный вклад Путина в прекращение войны в НКР

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал исключительной роль Путина в процессе прекращения войны в Карабахе.

В ходе саммита ОДКБ армянский премьер также заявил, что организация процесса обмена военнопленными и заложниками на сегодняшний день является первостепенной задачей.

Пашинян также назвал важным принятие мер по охране культурных и религиозных памятников на территориях Нагорного Карабаха, которые находятся под контролем Азербайджана.

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#путин #одкб #нкр #пашинян

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