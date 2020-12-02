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12:54   2 Декабря 2020
Политика

Путин заявил о намерении задействовать партнеров по ОДКБ в Карабахе

Путин заявил о намерении задействовать партнеров по ОДКБ в Карабахе

Президент России Владимир Путин прокомментировал реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху.

По его словам, РФ, Армения и Азербайджан последовательно выполняют обязательства соглашения. Российский лидер отметил негативное влияние событий в Белоруссии, Киргизии и НКР на обстановку в ОДКБ.

Путин также заявил, что Москва намерена задействовать партнеров по ОДКБ и СНГ для осуществления гуманитарной помощи в Нагорном Карабахе.

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#россия #путин #нкр

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