12:54 2 Декабря 2020Политика
Лукашенко назвал поведение Польши оголтелым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал позицию руководства стран Балтии по отношению к Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал позицию руководства стран Балтии по отношению к Белоруссии.
Лукашенко в ходе саммита стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил об оголтелом поведении польского руководства, а также других стран Балтии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о проработке вопроса касательно распространения российской вакцины от COVID-19 на территории стран ОДКБ.