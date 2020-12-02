Лукашенко назвал поведение Польши оголтелым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал позицию руководства стран Балтии по отношению к Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал позицию руководства стран Балтии по отношению к Белоруссии.

Лукашенко в ходе саммита стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил об оголтелом поведении польского руководства, а также других стран Балтии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о проработке вопроса касательно распространения российской вакцины от COVID-19 на территории стран ОДКБ.