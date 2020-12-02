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12:51   2 Декабря 2020
Политика

Песков опроверг слухи о том, что Путин возглавит список ЕР на выборах

Песков опроверг слухи о том, что Путин возглавит список ЕР на выборах

Президент России Владимир Путин не принимал каких-либо решений о том, чтобы возглавить список "Единой России" на думских выборах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о выборах в Госдуму. Российский лидер не принимал решения возглавить список "Единой России". Представитель Кремля не подтвердил информацию о том, кто может возглавить партийный список ЕР.

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