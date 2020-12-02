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12:51   2 Декабря 2020
Политика

Совфед ужесточил наказание за призывы к отчуждению российских территорий

Совфед ужесточил наказание за призывы к отчуждению российских территорий

Совет Федерации в ходе заседания согласовал ужесточение ответственности за публичные призывы к отчуждению территорий РФ.

Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников выступили в качестве авторов инициативы. Согласно новому закону, размер штрафной санкции для лиц, публично призывающих к отчуждению территорий, может достигать 500 тысяч рублей.

Уточняется, что злоумышленникам будет грозить только административная ответственность в случае первой провинности. Однако при повторных правонарушениях разбираться в деле будут уже в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому призывы к отчуждению территорий страны приравниваются к экстремизму.

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#совфед #закон #штраф

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