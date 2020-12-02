Умер исполнитель роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце"

Исполнитель роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", актер Борис Плотников ушел из жизни в возрасте 71 года. Его смерть подтвердили в ГИТИС, где он руководил мастерской.

Исполнитель роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", актер Борис Плотников ушел из жизни в возрасте 71 года. Его смерть подтвердили в ГИТИС, где он руководил мастерской.

Последние несколько дней Плотников находился в одной из клиник Москвы. Врачи оценивали его состояние как тяжелое, актер был подключен к ИВЛ.

"Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ", — уточнил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, его слова передает ТАСС.

Борис Плотников дебютировал в театре в 1970 году, а с 1976 года начал сниматься в кино. Актер получил известность благодаря роли в фильме Ларисы Шепитько "Восхождение" (1976), а также игре в картине Владимира Бортко "Собачье сердце" (1988).