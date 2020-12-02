Аэропорт в Риге переделают для обслуживания войск НАТО

Из оборонного бюджета страны на эти цели планируют выделить более полумиллиона евро.

В Латвии переконструируют рижский аэропорт для приема войск НАТО. Правительство страны уже одобрило выделение более полумиллиона евро на то, чтобы обслуживать воздушные суда и воинский состав Североатлантического альянса.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Латвии, страна призвана оказать поддержку силам союзников по НАТО в мирное или кризисное время. Чтобы успешно выполнить роль принимающего государства, важно не только организовать ресурсы, территорию и инфраструктуру, но и предоставить необходимый доступ к портам, дорогам и аэропортам страны.

В такой ситуации аэропорт в столице страны приобретает стратегически значимую роль по части оказания всяческой поддержки. На реконструкцию из бюджета Минобороны Латвии на 2020 год выделят 530 тыс. евро.