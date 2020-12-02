Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:52   2 Декабря 2020
Ближнее зарубежье

Аэропорт в Риге переделают для обслуживания войск НАТО

Аэропорт в Риге переделают для обслуживания войск НАТО

В Латвии переконструируют рижский аэропорт для приема войск НАТО. Правительство страны уже одобрило выделение более полумиллиона евро на то, чтобы обслуживать воздушные суда и воинский состав Североатлантического альянса.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Латвии, страна призвана оказать поддержку силам союзников по НАТО в мирное или кризисное время. Чтобы успешно выполнить роль принимающего государства, важно не только организовать ресурсы, территорию и инфраструктуру, но и предоставить необходимый доступ к портам, дорогам и аэропортам страны.

В Латвии переконструируют столичный аэропорт для обслуживания войск НАТО

В такой ситуации аэропорт в столице страны приобретает стратегически значимую роль по части оказания всяческой поддержки. На реконструкцию из бюджета Минобороны Латвии на 2020 год выделят 530 тыс. евро.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#нато #латвия #аэропорт #рига #финансирование #реконструкция #оборонный бюджет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров