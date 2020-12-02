Москва положительно оценивает ситуацию со статусом русского языка в НКР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил возможность придания русскому языку статуса второго государственного в Нагорном Карабахе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил возможность придания русскому языку статуса второго государственного в Нагорном Карабахе.

Россия приветствует разработку законопроекта о русском языке как втором государственном в Карабахе после армянского. Обсуждение закона ведется депутатами Народного собрания НКР.

"Русский язык — он в любом случае и в Карабахе используется, он и в Армении используется, на русском говорят и в Азербайджане, на русском вообще говорят много где в мире, в том числе на пространстве бывшего Советского Союза", — прокомментировал Дмитрий Песков.

При этом он уточнил, что решение по статусу русского языка в Армении и Азербайджане — внутреннее дело любой страны. Что касается Карабаха, продолжил Песков, то Москва готова помочь Степанакерту в распространении русского языка в регионе.