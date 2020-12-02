Измена закарпатских депутатов Украине попала на видео

Новоизбранные депутаты Сюртовской общины на присяге исполнили гимн Венгрии. СБУ начала проверку.

В Закарпатье новоизбранные депутаты Сюртовской общины на заседании после принесения присяги исполнили вместо государственного гимна Украины гимн Венгрии. На видео слышно, что все депутаты прекрасно знают слова гимна другой страны.

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку деятельности местных чиновников после обращения депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа» Виталия Безгина и Александра Корниенко, а также многочисленных сообщений ультрарадикальных украинских националистов.

«Полученные службой материалы по этому событию сейчас тщательно проверяются. По результатам проверки будут приниматься соответствующие меры реагирования», – говорится в сообщении СБУ.

Общество венгерской культуры Закарпатья обосновало такие песнопения тем, что подобные действия не запрещены. По их словам, депутаты сначала пропели гимн Украины, а уже потом исполнили гимн Венгрии. Кроме того, подобное происходило и раньше, но это просто никто не замечал, сообщил Telegram-канал Pavlovsky NEWS.

«Венгерский гимн – молитва к богу, а мы христианская партия», — сообщило Общество венгерской культуры Закарпатья

В 2019 году в сети появились кадры из консульства Венгрии в Закарпатье, на котором консул выдавал местным паспорта и приводил их к присяге на верность. Позже украинские правоохранительные органы выяснили, что это были не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Украина выслала дипломата из страны. Венгрия ответила на это зеркально.

25 октября состоялись выборы в Закарпатский областной совет. Партия венгров Украины набрала 11,6% голосов.

Журналист, телеведущий Анатолий Вассерман в материале для телеканала РЕН ТВ рассказал, что в будущем ждет Украину с ее «вывихнутым майданным сознанием».