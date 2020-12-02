Путин станет участником конференции по искусственному интеллекту

Президент России Владимир Путин поучаствует в онлайн-мероприятии, посвященном искусственному интеллекту.

Президент России Владимир Путин поучаствует в онлайн-мероприятии, посвященном искусственному интеллекту.

В Кремле подтвердили участие президента РФ в видеоконференции. Онлайн-мероприятие пройдет в пятницу, 4 декабря. Российский лидер обсудит с участниками конференции искусственный интеллект.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что ежегодная пресс-конференция президента РФ будет содержать элементы прямого включения.