Политолог Васильев заявил, что США взяли курс на третий срок Обамы

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден активно приступил к формированию команды, считает политолог Владимир Васильев.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден активно приступил к формированию команды, считает политолог Владимир Васильев.

Не дождавшись объявления официальных результатов выборов, он провел ряд назначений на ключевые посты в администрации Белого дома в финансовом блоке.

Многие из назначенных, как экс-представитель Госдепа Соединенных Штатов Дженнифер Псаки, работали и с Обамой, и с бывшей первой леди страны Хиллари Клинтон, отметил политолог. Эти люди придерживаются одинакового подхода, одной и той же философии, добавил он.

Каких-то неизвестных фигур к главным постам не подпустят, никаких экспериментов не будет, сказал Васильев. Четыре года правления действующего главы Белого дома Дональда Трампа просто перечеркнут, будто этого никогда не было, и признают ошибкой, уточнил политолог.

России следует учесть, что Вашингтон взял курс на третий срок Обамы. Американская политика в отношении Москвы станет соответствующей, хотя президентом США номинально готовится стать Байден, заключил Васильев.