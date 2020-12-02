В Кремле оценили решение Белгородской области сделать 31 декабря выходным днем

Власти региона решили дать людям отдохнуть перед Новым годом.

Власти Белгородской области объявили 31 декабря 2020 года выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы региона Вячеслав Гладков.

Такое решение уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что по официальному календарю 31 декабря для россиян является рабочим днем.

«Это решение региональных властей [Белгородской области]. Официально в стране это рабочий день», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что 31 декабря 2021 года в России официально объявили выходным днем. Постановление подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин. Выходной перенесли со 2 и 3 января, которые выпадают на субботу и воскресенье.