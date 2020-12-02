Ученые создали систему, которая позволяет читать мысли

Американские ученые разработали систему, которая распознает мысли человека.

Исследователи Калифорнийского университета в Беркли создали близкий к искусственному интеллекту алгоритм, с помощью которого можно услышать, что говорит человек про себя. Об этом пишет "Популярная механика".

При внутренней речи человек напрягает мышцы голосового тракта, но не так сильно как при обычном общении. Этот процесс называется субвокализация.

"Мы можем считывать субвокализацию и превращать ее в слышимую речь — для этого был создан алгоритм на основе нейросетей. Система обучалась сразу на трех типах данных, поэтому показывает хорошие результаты", — рассказывают авторы технологии.

Эта система считывает данные электромиограммы и превращает сигналы в звуки. Для обучения искусственного интеллекта специалисты использовали набор данных из различных часов записей слышимой и беззвучной речи.