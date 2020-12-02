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12:32   2 Декабря 2020
Ближнее зарубежье

Разведка Эстонии ищет сотрудников со знанием русского языка через газету

Разведка Эстонии ищет сотрудников со знанием русского языка через газету

Эстонская разведка впервые запустила поиск сотрудников со знанием русского языка через газетное объявление. Среди требований к претенденту: любознательность и широкий кругозор.

Соответствующее объявление появилось в эстонских газетах, одной из которых стала Eesti Ekspress. Отмечается, что сотрудника с особыми навыками ищет департамент внешней разведки Эстонии.

«Ты можешь убедить нас в том, что в тебе скрывается как продавец, так и аналитик, как спортсмен, так и дипломат, как мировой путешественник, так и психолог?», — сказано в объявлении.

Эстонская разведка ищет, прежде всего, образованного гражданина, с широким кругозором и умением общаться. Кроме того, департамент приветствует любовь к путешествиям, способность быстро адаптироваться к новым культурным пространствам, а также смелость и творческий подход к решению задач.

Разведка Эстонии ищет сотрудников со знанием русского языка через газету

Помимо этого спецслужбы ищут аналитика разведывательной информации со знанием русского языка.

Заявления от кандидатов принимаются до 13 декабря.

Ранее посольство РФ в Эстонии призвало власти обеспечить равные права для русских жителей. По словам дипломатов, более 69 тысяч жителей Эстонии без гражданства не могут участвовать в парламентских выборах, создавать политические партии и объединения. Дискриминация сохраняется и на уровне образования.

Разведка Эстонии ищет сотрудников со знанием русского языка через газету

Так, российское представительство призвало придерживаться на деле обязательств, заявленных в тексте резолюции о национальном равноправии от 1 декабря 1990 года. Дипломаты подчеркнули, что русскоязычные жители страны вносили и вносят весомый вклад в развитие государства.

В 2017 году о наборе сотрудников со знанием русского языка сообщили в Центральном разведывательном управлении США. Соответствующее объявление было размещено в Twitter ведомства.

«Знаете русский? Являетесь гражданином США, у вас есть высшее образование и вы интересуетесь национальной безопасностью? Тогда ваши навыки нужды здесь», — говорилось в сообщении.

 

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