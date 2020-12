Разведка Эстонии ищет сотрудников со знанием русского языка через газету

Помимо знания русского языка от претендента требуется любознательность, широкий кругозор и умение адаптироваться к новым культурным пространствам.

Эстонская разведка впервые запустила поиск сотрудников со знанием русского языка через газетное объявление. Среди требований к претенденту: любознательность и широкий кругозор.

Соответствующее объявление появилось в эстонских газетах, одной из которых стала Eesti Ekspress. Отмечается, что сотрудника с особыми навыками ищет департамент внешней разведки Эстонии.

Эстонская разведка ищет, прежде всего, образованного гражданина, с широким кругозором и умением общаться. Кроме того, департамент приветствует любовь к путешествиям, способность быстро адаптироваться к новым культурным пространствам, а также смелость и творческий подход к решению задач.

Помимо этого спецслужбы ищут аналитика разведывательной информации со знанием русского языка.

Заявления от кандидатов принимаются до 13 декабря.

Ранее посольство РФ в Эстонии призвало власти обеспечить равные права для русских жителей. По словам дипломатов, более 69 тысяч жителей Эстонии без гражданства не могут участвовать в парламентских выборах, создавать политические партии и объединения. Дискриминация сохраняется и на уровне образования.

Так, российское представительство призвало придерживаться на деле обязательств, заявленных в тексте резолюции о национальном равноправии от 1 декабря 1990 года. Дипломаты подчеркнули, что русскоязычные жители страны вносили и вносят весомый вклад в развитие государства.

В 2017 году о наборе сотрудников со знанием русского языка сообщили в Центральном разведывательном управлении США. Соответствующее объявление было размещено в Twitter ведомства.

Speak Russian? US citizen with a college degree? Interest in national security? Your skills are needed here.https://t.co/acebqeWxty pic.twitter.com/nxWJdNt9gw