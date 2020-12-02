Совет Федерации одобрил закон об "удаленке"

Одобренная Совфедом инициатива введет новые категории граждан, задействованных в работе удаленно. Закон позволит защитить права россиян.

Одобренная Совфедом инициатива введет новые категории граждан, задействованных в работе удаленно. Закон позволит защитить права россиян.

Новый закон должен вступить в силу с января 2021 года. Он установит обновленные правила взаимодействия работодателей и сотрудников, которые продолжают свою деятельность из дома. Теперь "удаленка" может быть трех типов: постоянная, временная или комбинированная. Работа в дистанционном формате не является основанием для снижения заработной платы.

Изменения в трудовом законодательстве также исключит переработки в условиях "удаленки". В случае болезни гражданин должен будет предоставлять медицинские документы в электронном виде. Расторжение трудового договора также можно будет передать через интернет, воспользовавшись механизмом электронной подписи.