Центробанк РФ: пандемия способствовала росту в интернете финансовых пирамид

Пандемия COVID-19 способствовала росту количества финансовых пирамид в интернете, половина из которых выдает себя за иностранные проекты и компании, сообщили в Центробанке РФ.

Пандемия COVID-19 способствовала росту количества финансовых пирамид в интернете, половина из которых выдает себя за иностранные проекты и компании, сообщили в Центробанке РФ.

По данным регулятора, количество таких схем по сравнению с прошлым годом увеличилось в России на 10%. Мошенники для рекламы своих "предложений" используют социальные сети, а также маскируют сайты под онлайн-игры, пишет РИА Новости.

Почти каждая четвертая выявленная финансовая пирамида работала на привлечение "инвестиций" в криптовалюты. Злоумышленники заманивали россиян предложениями вложиться в якобы успешные бизнес-проекты, соблазняя желающих заработать высокой доходностью, уточняют в ЦБ. С начала 2020 года в России было выявлено 140 организаций с признаками финансовых пирамид, из которых 64 оказались интернет-проектами, следует из статистики регулятора.