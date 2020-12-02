Вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрили в Великобритании

Великобритания одобрила вакцину против коронавируса, которую произвели американская и немецкая фармацевтические компании — Pfizer и BioNTech.

Великобритания одобрила вакцину против коронавируса, которую произвели американская и немецкая фармацевтические компании — Pfizer и BioNTech. Об этом заявил Минздрав страны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне заявил, что разработанные Pfizer, BioNTech и AstraZeneca вакцины могут одобрить в ближайшее время. Оксфордский университет участвовал в разработке препарата. Минздрав Великобритании подтвердил, что вакцина Pfizer и BioNTech соответствует стандартам безопасности, качества и эффективности.