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11:12   2 Декабря 2020
Общество

Вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрили в Великобритании

Вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрили в Великобритании

Великобритания одобрила вакцину против коронавируса, которую произвели американская и немецкая фармацевтические компании — Pfizer и BioNTech. Об этом заявил Минздрав страны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне заявил, что разработанные Pfizer, BioNTech и AstraZeneca вакцины могут одобрить в ближайшее время. Оксфордский университет участвовал в разработке препарата. Минздрав Великобритании подтвердил, что вакцина Pfizer и BioNTech соответствует стандартам безопасности, качества и эффективности.

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#великобритания #вакцина #коронавирус

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