Трамп намерен баллотироваться на пост президента США в 2024 году

Действующий глава США Дональд Трамп собирается баллотироваться на пост президента страны в 2024 году. Об этом он намекнул своим сторонникам.

Действующий глава США Дональд Трамп собирается баллотироваться на пост президента страны в 2024 году. Об этом он намекнул своим сторонникам.

Американский лидер уточнил, что будет баллотироваться в случае, если все же не останется в этой должности по итогам президентских выборов 2020 года.

"Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года", — заявил Трамп.

Об этом он рассказал в ходе выступления перед членами Национального комитета Республиканской партии США.

Трамп пытается оспорить предварительные результаты выборов в штате Висконсин. Президент США требует признать незаконными более 220 тысяч голосов.