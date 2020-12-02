Штаб Трампа раскритиковал бездействие генпрокурора США во время выборов

Представители избирательного штаба республиканца Дональда Трампа обвинили Министерство юстиции США и генпрокурора Уильяма Барра в бездействии и не выполнении своей работы.

Представители избирательного штаба республиканца Дональда Трампа обвинили Министерство юстиции США и генпрокурора Уильяма Барра в бездействии и не выполнении своей работы.

Множество доказательств незаконного голосования и мошенничества во время выборов так и не были рассмотрены, говорится на официальном сайте штаба президента США Дональда Трампа. Показания нескольких свидетелей, которые дали их под присягой, оказались никому не нужны и не проверены. Расследования не было, заявил политик.

Ранее Барр сообщил в интервью Associated Press, что на выборах не было обнаружено никаких существенных и масштабных фальсификаций. Мнение генпрокурора Трамп счел необоснованным и не подкрепленным фактами.