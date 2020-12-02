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11:05   2 Декабря 2020
Политика

Штаб Трампа раскритиковал бездействие генпрокурора США во время выборов

Штаб Трампа раскритиковал бездействие генпрокурора США во время выборов

Представители избирательного штаба республиканца Дональда Трампа обвинили Министерство юстиции США и генпрокурора Уильяма Барра в бездействии и не выполнении своей работы.

Множество доказательств незаконного голосования и мошенничества во время выборов так и не были рассмотрены, говорится на официальном сайте штаба президента США Дональда Трампа. Показания нескольких свидетелей, которые дали их под присягой, оказались никому не нужны и не проверены. Расследования не было, заявил политик.

Ранее Барр сообщил в интервью Associated Press, что на выборах не было обнаружено никаких существенных и масштабных фальсификаций. Мнение генпрокурора Трамп счел необоснованным и не подкрепленным фактами.

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#дональд трамп #выборы #президент

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