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11:04   2 Декабря 2020
Происшествия

В Приангарье экс-министра здравоохранения арестовали на два месяца

В Приангарье экс-министра здравоохранения арестовали на два месяца

По версии следствия, Ледяева, ее сын и несколько сообщников похитили из бюджета области около 25 млн рублей при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок.

Ледяеву задержали 30 ноября. Сегодня Октябрьский районный суд Иркутска арестовал экс-чиновницу до 29 января.

В октябре СК возбудил еще одно дело против шести бизнесменов. Все они, по версии следователей, имеют отношение к поставкам фальсифицированных масок в три больницы региона. Сумма этих поставок составила свыше 40 млн рублей. Среди фигурантов этого дела и сын Ледяевой Илья Белоусов. Сейчас он находится под домашним арестом.

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#суд #арест #иркутская область #приангарье

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