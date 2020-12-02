10:58 2 Декабря 2020Политика
Пакет поправок о приоритете Конституции России одобрен Совфедом
Совет Федерации утвердил пакет поправок о главенствующей роли Конституции Российской Федерации.
Совет Федерации утвердил пакет поправок о главенствующей роли Конституции Российской Федерации.
Уточняется, что изменения внесли более чем в сотню законов, а также в шесть кодексов. К их формулировкам теперь добавилась фраза "Не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем конституции".
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о запрете иностранного гражданства для госслужащих.