Пакет поправок о приоритете Конституции России одобрен Совфедом

Совет Федерации утвердил пакет поправок о главенствующей роли Конституции Российской Федерации.

Совет Федерации утвердил пакет поправок о главенствующей роли Конституции Российской Федерации.

Уточняется, что изменения внесли более чем в сотню законов, а также в шесть кодексов. К их формулировкам теперь добавилась фраза "Не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем конституции".

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о запрете иностранного гражданства для госслужащих.