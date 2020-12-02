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10:58   2 Декабря 2020
Политика

Пакет поправок о приоритете Конституции России одобрен Совфедом

Пакет поправок о приоритете Конституции России одобрен Совфедом

Совет Федерации утвердил пакет поправок о главенствующей роли Конституции Российской Федерации.

Уточняется, что изменения внесли более чем в сотню законов, а также в шесть кодексов. К их формулировкам теперь добавилась фраза "Не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем конституции".

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о запрете иностранного гражданства для госслужащих.

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#россия #совфед #конституция

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