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10:55   2 Декабря 2020
Политика

Путин не имел личных встреч с больным коронавирусом Кудриным

Путин не имел личных встреч с больным коронавирусом Кудриным

Президент России Владимир Путин не имел личных встреч с политиками Алексеем Кудриным и Валентиной Матвиенко, сообщают в Кремле.

Ранее стало известно, что председатель Счетной палаты РФ Кудрин подхватил коронавирус. Он сообщил об этом на своей официальной странице в соцсети микроблогов Twitter. По словам политика, болезнь проходит "сносно". В настоящий момент Кудрин находится дома на самоизоляции.

Валентина Матвиенко также самоизолировалась по причине контакта с больным новой коронавирусной инфекцией.

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#путин #матвиенко #кудрин #коронавирус

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