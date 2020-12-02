Путин не имел личных встреч с больным коронавирусом Кудриным

Президент России Владимир Путин не имел личных встреч с политиками Алексеем Кудриным и Валентиной Матвиенко, сообщают в Кремле.

Президент России Владимир Путин не имел личных встреч с политиками Алексеем Кудриным и Валентиной Матвиенко, сообщают в Кремле.

Ранее стало известно, что председатель Счетной палаты РФ Кудрин подхватил коронавирус. Он сообщил об этом на своей официальной странице в соцсети микроблогов Twitter. По словам политика, болезнь проходит "сносно". В настоящий момент Кудрин находится дома на самоизоляции.

Валентина Матвиенко также самоизолировалась по причине контакта с больным новой коронавирусной инфекцией.