10:52 2 Декабря 2020Общество
Закон о статусе Госсовета одобрен в Совете Федерации РФ
Сенаторы одобрили внесенный в Совет Федерации закон о Госсовете РФ. Новый орган будет участвовать в разработке принципов внешней и внутренней политики страны.
Сенаторы одобрили внесенный в Совет Федерации закон о Госсовете РФ. Новый орган будет участвовать в разработке принципов внешней и внутренней политики страны.
Рассмотренный на заседании Совфеда проект закрепит принципы работы единой системы публичной власти. Госсоветом будет руководить президент России, его состав будет формироваться из представителей долгих политических институтов. В том числе, в новом формате смогут коммуницировать представители СФ и Госдумы, руководители субъектов, политических партий и иные лица.
Госсовет получит возможность обсуждать параметры кадровой и бюджетной политики. Одним из преимуществ нового органа станет возможность оперативнее решать вопросы взаимодействия федеральных и региональных властей