В России заразились коронавирусом еще 25 345 человек

Врачи выявили коронавирусную инфекцию у 25 345 жителей в 85 регионах России за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Врачи выявили коронавирусную инфекцию у 25 345 жителей в 85 регионах России за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические симптомы болезни отсутствовали у 20,2%. Медики зарегистрировали 589 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции в стране 26 882 россиянина. Положительный тест на коронавирусную инфекцию получил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает телеканал "360".

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