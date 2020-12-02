Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:49   2 Декабря 2020
Общество

В России заразились коронавирусом еще 25 345 человек

В России заразились коронавирусом еще 25 345 человек

Врачи выявили коронавирусную инфекцию у 25 345 жителей в 85 регионах России за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические симптомы болезни отсутствовали у 20,2%. Медики зарегистрировали 589 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции в стране 26 882 россиянина. Положительный тест на коронавирусную инфекцию получил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает телеканал "360".

Актуальные данные о коронавирусе в России и в мире можно узнать на портале стопкоронавирус.рф. Сведения ежедневно дополняются и обновляются.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #врач #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров