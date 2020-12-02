Власти Белгородской области хотят сделать 31 декабря выходным

Последний день текущего года будет выходным в Белгородской области. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Вячеслав Гладков.

Последний день текущего года будет выходным в Белгородской области. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Вячеслав Гладков.

Уточняется, что 31 декабря станет выходным днем для государственных органов области, областных государственных учреждений и органов исполнительной власти.

Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев обратился к главам регионов страны с просьбой объявить 31 декабря выходным днем. Но Правительство РФ уже приняло решение, что последний день 2020 года будет рабочим.