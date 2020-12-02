Противник гей-браков из парламента ЕС попался на ЛГБТ-вечеринке с наркотиками
По ночам Брюссель не спит. Ночные клубы и бары закрыты из-за карантина, поэтому у жителей столицы Евросоюза популярными стали закрытые вечеринки в квартирах, на которых шумно веселится молодежь и тревожит покой соседей. В разгар одной из таких дискотек жителям дома пришлось вызывать полицию, чтобы как-то остудить пыл разгоряченных любителей громкой музыки.
Однако, приехавший по адресу наряд полиции обнаружил в квартире не только нетрезвых студентов. В свете разноцветных ламп перед правоохранителями предстали 25 взрослых мужчин в костюмах Адама. Как дал понять журналист Euronews Даррен Маккефри, в близком телесном контакте карантин нарушали сторонники однополой любви. Среди них оказался депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер, ратующий на родине за традиционные ценности.
CONFIRMED: MEP caught during a gay “gang bang” on Friday night in Brussels is Hungarian József Szájer Close ally of PM Orbán, he helped rewrite constitution to include: "Hungary shall protect the institution of marriage as the union of a man & a woman..." He resigned on Sunday— Darren McCaffrey (@DarrenEuronews) December 1, 2020
«Близкий союзник премьер-министра [Венгрии Виктора] Орбана, он помог переписать конституцию, включив в нее следующее: "Венгрия должна защищать институт брака как союза мужчины и женщины..."», — привел подробности об участнике гей-вечеринки Сайере журналист.
Вечеринка прошла в пятницу, 27 ноября, а о своей отставке депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер объявил в воскресенье. Сегодня он признался, что причиной ухода с поста, на котором он проработал больше 30 лет, стала именно та гей-оргия. Euronews сообщает, что никаких комментариев по инциденту 59-летний парламентарий не дает, но специально для венгерских СМИ он сделал официальное заявление.
«В бельгийской прессе появилась статья о домашней вечеринке в Брюсселе, на которой я присутствовал в пятницу [27 ноября]. После того, как полицейские предъявили удостоверения, я заявил, что являюсь представителем [страны в Европарламенте]. Так как у меня не было документов, полицейские провели необходимые процедуры, дали мне устное предупреждение и отвезли домой», — признался Сайер.
Авторы Euronews описывают другую картину. По сообщениям очевидцев, Йожеф Сайер пытался скрыться от правоохранителей. Его случайно заметил один из соседей, который и сообщил полиции о беглеце.
«Руки мужчины были в крови. Вполне возможно, что он получил повреждения во время бегства. В его рюкзаке нашли наркотики. Мужчина не смог предъявить никаких документов, удостоверяющих личность. Его сопроводили к месту жительства, где он представился как Й.С. [Йожеф Сайер], 1961 года рождения, по дипломатическому паспорту», — пишет издание.
Помимо Сайера на закрытой вечеринке были еще как минимум два человека, у которых были дипломатические паспорта. Их имена не уточняются. Примечательно, что депутат Европарламента увидел свою главную вину только в том, что нарушил правила карантина и участвовал в «собрании».
«Я прошу прощения за то, что нарушил правила собраний, это было безответственно с моей стороны. Я готов понести наказание за это», — цитирует Йожефа Сайера Euronews.
В своем Twitter обозреватель Даррен МакКэффри напомнил, что именно Йожеф Сайер является сподвижником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Их силами в 2010 году была принята Конституция Венгрии, которая защищает институт традиционной семьи и запрещает гей-парам усыновлять детей. Родителями могут стать только супруги – мужчина и женщина.
CONFIRMED: MEP caught during a gay “gang bang” on Friday night in Brussels is Hungarian József Szájer Close ally of PM Orbán, he helped rewrite constitution to include: "Hungary shall protect the institution of marriage as the union of a man & a woman..." He resigned on Sunday— Darren McCaffrey (@DarrenEuronews) December 1, 2020
Пользователи Twitter отшутились в комментариях, что противники сексуальных меньшинств чаще всего сами не прочь узнать «врага» в лицо.
«Для сторонников ЛГБТ-движения этот инцидент – не новость. Хорошо, что его [Йожефа Сайера] поймали. Надеюсь, теперь он сможет научиться уважать и любить себя. Всегда громче всех кричат…», — посетовал пользователь Marcus Olofzon.
As a member of the lgbtq-community this is more expected than news. Good for him getting caught. Hope he can learn to respect and love himself now. It’s always the ones who scream the loudest...— Marcus Olofzon ???????? (@olofzonmarcus) December 1, 2020
Всю иронию ситуации отметил также пользователь Creakyknees:
«Он напоролся, так сказать, на свой собственный меч. Или чужой».
He fell on his sword, so to speak. Or somebody else's.— Creakyknees (@peterbreda2000) December 1, 2020
Сейчас в Брюсселе действует комендантский час из-за пандемии коронавируса: жителям города с 22:00 до 06:00 запрещено выходить из дома. Также действует так называемый «социальный пузырь» — запрет собираться больше одного человека (на открытом воздухе разрешены собрания до четырех человек).