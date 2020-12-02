Противник гей-браков из парламента ЕС попался на ЛГБТ-вечеринке с наркотиками

Полиция в Брюсселе приехала разгонять шумную вечеринку, на которой отдыхал сторонник традиционных ценностей.

По ночам Брюссель не спит. Ночные клубы и бары закрыты из-за карантина, поэтому у жителей столицы Евросоюза популярными стали закрытые вечеринки в квартирах, на которых шумно веселится молодежь и тревожит покой соседей. В разгар одной из таких дискотек жителям дома пришлось вызывать полицию, чтобы как-то остудить пыл разгоряченных любителей громкой музыки.

Однако, приехавший по адресу наряд полиции обнаружил в квартире не только нетрезвых студентов. В свете разноцветных ламп перед правоохранителями предстали 25 взрослых мужчин в костюмах Адама. Как дал понять журналист Euronews Даррен Маккефри, в близком телесном контакте карантин нарушали сторонники однополой любви. Среди них оказался депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер, ратующий на родине за традиционные ценности.

CONFIRMED: MEP caught during a gay “gang bang” on Friday night in Brussels is Hungarian József Szájer Close ally of PM Orbán, he helped rewrite constitution to include: "Hungary shall protect the institution of marriage as the union of a man & a woman..." He resigned on Sunday — Darren McCaffrey (@DarrenEuronews) December 1, 2020

«Близкий союзник премьер-министра [Венгрии Виктора] Орбана, он помог переписать конституцию, включив в нее следующее: "Венгрия должна защищать институт брака как союза мужчины и женщины..."», — привел подробности об участнике гей-вечеринки Сайере журналист.

Вечеринка прошла в пятницу, 27 ноября, а о своей отставке депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер объявил в воскресенье. Сегодня он признался, что причиной ухода с поста, на котором он проработал больше 30 лет, стала именно та гей-оргия. Euronews сообщает, что никаких комментариев по инциденту 59-летний парламентарий не дает, но специально для венгерских СМИ он сделал официальное заявление.

«В бельгийской прессе появилась статья о домашней вечеринке в Брюсселе, на которой я присутствовал в пятницу [27 ноября]. После того, как полицейские предъявили удостоверения, я заявил, что являюсь представителем [страны в Европарламенте]. Так как у меня не было документов, полицейские провели необходимые процедуры, дали мне устное предупреждение и отвезли домой», — признался Сайер.

Авторы Euronews описывают другую картину. По сообщениям очевидцев, Йожеф Сайер пытался скрыться от правоохранителей. Его случайно заметил один из соседей, который и сообщил полиции о беглеце.

«Руки мужчины были в крови. Вполне возможно, что он получил повреждения во время бегства. В его рюкзаке нашли наркотики. Мужчина не смог предъявить никаких документов, удостоверяющих личность. Его сопроводили к месту жительства, где он представился как Й.С. [Йожеф Сайер], 1961 года рождения, по дипломатическому паспорту», — пишет издание.

Помимо Сайера на закрытой вечеринке были еще как минимум два человека, у которых были дипломатические паспорта. Их имена не уточняются. Примечательно, что депутат Европарламента увидел свою главную вину только в том, что нарушил правила карантина и участвовал в «собрании».

«Я прошу прощения за то, что нарушил правила собраний, это было безответственно с моей стороны. Я готов понести наказание за это», — цитирует Йожефа Сайера Euronews.

В своем Twitter обозреватель Даррен МакКэффри напомнил, что именно Йожеф Сайер является сподвижником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Их силами в 2010 году была принята Конституция Венгрии, которая защищает институт традиционной семьи и запрещает гей-парам усыновлять детей. Родителями могут стать только супруги – мужчина и женщина.

CONFIRMED: MEP caught during a gay “gang bang” on Friday night in Brussels is Hungarian József Szájer Close ally of PM Orbán, he helped rewrite constitution to include: "Hungary shall protect the institution of marriage as the union of a man & a woman..." He resigned on Sunday — Darren McCaffrey (@DarrenEuronews) December 1, 2020

Пользователи Twitter отшутились в комментариях, что противники сексуальных меньшинств чаще всего сами не прочь узнать «врага» в лицо.

«Для сторонников ЛГБТ-движения этот инцидент – не новость. Хорошо, что его [Йожефа Сайера] поймали. Надеюсь, теперь он сможет научиться уважать и любить себя. Всегда громче всех кричат…», — посетовал пользователь Marcus Olofzon.

As a member of the lgbtq-community this is more expected than news. Good for him getting caught. Hope he can learn to respect and love himself now. It’s always the ones who scream the loudest... — Marcus Olofzon ???????? (@olofzonmarcus) December 1, 2020

Всю иронию ситуации отметил также пользователь Creakyknees:

«Он напоролся, так сказать, на свой собственный меч. Или чужой».

He fell on his sword, so to speak. Or somebody else's. — Creakyknees (@peterbreda2000) December 1, 2020

Сейчас в Брюсселе действует комендантский час из-за пандемии коронавируса: жителям города с 22:00 до 06:00 запрещено выходить из дома. Также действует так называемый «социальный пузырь» — запрет собираться больше одного человека (на открытом воздухе разрешены собрания до четырех человек).