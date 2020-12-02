Россияне стали возвращать деньги на банковские счета

Российские потребители значительно сократили объемы наличных. Впервые с начала пандемии на рынке зафиксирован отток платежных средств назад на банковские счета.

Российские потребители значительно сократили объемы наличных. Впервые с начала пандемии на рынке зафиксирован отток платежных средств назад на банковские счета.

Объем наличных на руках россиян и бизнеса в ноябре текущего года сократился на 41,9 млрд рублей. В последний раз подобная стратегия оттока "бумажных" денег была выявлена в январе, данные приводят аналитики Центробанка РФ. В период пандемии коронавируса население отдавало предпочтение наличному расчету.

Текущее восстановление демонстрирует не только стабилизацию экономики, но и сохранение сезонной тенденции. Перед Новым годом многие граждане увеличивают потребительскую активность, через покупки производится постепенное изъятие денежной массы из оборота. Вероятно, в начале следующего года оборот наличных будет продолжать снижение.