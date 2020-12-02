Силовики ликвидировали производство поддельного алкоголя под Ярославлем

ФСБ и Росгвардия задержали крупного производителя контрафактных спиртных напитков в Переяславском районе Ярославской области.

ФСБ и Росгвардия задержали крупного производителя контрафактных спиртных напитков в Переяславском районе Ярославской области.

СК РФ по Ярославской области разоблачил деятельность преступной группы из более чем 20 выходцев из Средней Азии, занимавшихся производством и сбытом поддельной алкогольной продукции. О спецоперации сообщил источник в ведомстве.

На месте производства правоохранители изъяли более полумиллиона бутылок готовой продукции, 200 тысяч штук тары и 40 паллетов с бочками спирта. Главой преступного сообщества оказался 33-летний уроженец Южного Кавказа. Мужчине предъявлено обвинение по статьям 238 и 171 УК РФ о незаконном производстве, хранении и сбыте алкогольной продукции.