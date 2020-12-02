Матвиенко находится на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко находится на самоизоляции после контакта с больным COVID-19, заявил первый вице-спикер палаты Андрей Яцкин.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко находится на самоизоляции после контакта с больным COVID-19, заявил первый вице-спикер палаты Андрей Яцкин.

Об этом он рассказал перед началом пленарного заседания. Кроме того, первый вице-спикер палаты подчеркнул, что Матвиенко работает в удаленном режиме.

"Валентина Ивановна имела контакт с заболевшим коронавирусом, и по правилам ушла на самоизоляцию", — заявил Яцкин.

Руководитель пресс-службы палаты Владислав Пономаренко отметил, что Матвиенко находится в постоянном контакте с заместителями и главами комитетов.