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10:21   2 Декабря 2020
Политика

Матвиенко находится на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом

Матвиенко находится на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко находится на самоизоляции после контакта с больным COVID-19, заявил первый вице-спикер палаты Андрей Яцкин.

Об этом он рассказал перед началом пленарного заседания. Кроме того, первый вице-спикер палаты подчеркнул, что Матвиенко работает в удаленном режиме.

"Валентина Ивановна имела контакт с заболевшим коронавирусом, и по правилам ушла на самоизоляцию", — заявил Яцкин.

Руководитель пресс-службы палаты Владислав Пономаренко отметил, что Матвиенко находится в постоянном контакте с заместителями и главами комитетов.

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#матвиенко #коронавирус #Яцкин

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