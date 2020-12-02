10:08 2 Декабря 2020Общество
Глава Счетной палаты РФ подхватил коронавирус
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.
Кудрин подчеркнул, что болезнь проходит сносно. По словам главы Счетной палаты РФ, он самоизолировался и начал лечение от COVID-19.
"Зацепило и меня: положительный тест на ковид", — сообщил Кудрин в соцсети.
Ранее глава Счетной палаты России оценил влияние коронавирусной инфекции на безработицу в государстве, а также отметил, что вторая волна пандемии может ускорить ее рост.