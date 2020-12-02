Глава Счетной палаты РФ подхватил коронавирус

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

Кудрин подчеркнул, что болезнь проходит сносно. По словам главы Счетной палаты РФ, он самоизолировался и начал лечение от COVID-19.

"Зацепило и меня: положительный тест на ковид", — сообщил Кудрин в соцсети.

Ранее глава Счетной палаты России оценил влияние коронавирусной инфекции на безработицу в государстве, а также отметил, что вторая волна пандемии может ускорить ее рост.