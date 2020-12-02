Германия нашла способ обойти санкции США против «Северного потока — 2»

Немецкая забота об экологии превратилась в основной политический инструмент для борьбы за энергетическую безопасность Германии.

Немецкая забота об экологии поможет отстоять энергетическую безопасность Германии. Страна пытается обойти американские санкции на строительство «Северного потока — 2» с помощью экологического фонда, сообщает немецкое издание Bild.

Инициативу возглавляет премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. Ее правительство «спешно работает» над способами обхода уже существующих ограничений и вступающих с января новых санкций США против газопровода. В ближайшие дни должен появиться «Фонд защиты климата МП», который признает «Северный поток — 2» природоохранным проектом и «приложит все усилия, чтобы завершить строительство».

Для этого госфонд создаст экономическую структуру, услуги которой предназначены исключительно для «российской трубы», сообщает издание со ссылкой на анонимный источник. Немецкие компании, которым угрожают санкции США, предоставят свои услуги фонду, а тот «передаст их русским».

Таким образом, юридически ни одна немецкая компания не будет взаимодействовать с «Северным потоком — 2», а значит и не попадет под санкции, и газопровод все равно будет достроен. Издание запросило комментарий в Министерстве энергетики Мекленбурга-Передней Померании.

«После более чем 24-часового раздумья мы получили многозначительный ответ: "Без комментариев!"», — пишет Bild.

Несмотря на то, что Bild интерпретирует появление немецкого экофонда как «инструмент для обхода американских санкций», у Германии есть веские причины содействовать строительству СП-2. И это не только забота об энергетическом суверенитете страны.

Экологическая или экономическая проблема?

Сжиженный газ, который Вашингтон пытается продать Берлину, стоит дороже российского из-за транспортировки (ввозится в Европу на танкерах) и снижения добычи СПГ в США. Очевидно, у Германии есть экономические причины достроить «Северный поток — 2» вопреки санкционному давлению Америки. Но в современный политический «эко-тренд» решение отказаться от американского газа в пользу российского тоже гармонично вписывается.

В Америке сланцевый природный газ добывается методом фракинга, иначе говоря — гидравлическим разрывом пласта. В скважину мощными насосами закачивается жидкость для создания трещины в земле — это гель, вода или кислота, что вызывает приток жидкости и газа к скважине. В итоге при добыче в месторождениях извлекаются и подземные воды, на их месте образуются пустоты.

Последствия неприятные, говорят экологи: разрушение грунта, сейсмическая нестабильность, проседание почвы на десять и более метров, заражение источников воды. Из-за экологических последствий и экономической нецелесообразности Европа еще с 2015 года начала отказываться от сланцевых проектов. При этом установки для добычи сланцевого газа дорогостоящие, а срок эксплуатации такой скважины слишком мал.

«Из-за того, что при гидроразрыве пласта происходят подземные взрывы, бывают землетрясения на поверхности. Может быть, не такие сильные, но они наблюдаются. Экологи говорят, метод плохой и его не нужно использовать. В России тоже такой метод используется, в месторождениях в твердых породах. Но вопрос спорный, насколько это плохо. В Штатах добыча идет в районах населенных, а в России они находятся глубоко в тундре, людей там практически рядом нет», — рассказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в комментарии «Политике Сегодня».

Во Франции и Германии законодательство фактически запрещает такую добычу нефти и газа как раз из природоохранных соображений. Плотность населения в Европе достаточно высокая, а крупных месторождений нет, так что законодательный запрет вполне понятен, считает эксперт. Последней от «сланца» отказалась Польша, где специалистами из США последние годы разрабатывались месторождения по американским технологиям. Оказалось, залежи газа расположены слишком глубоко: «техасский» метод в этом случае бесполезен.

В середине октября, в разгар споров вокруг «Северного потока — 2», правительство Германии заявило, что сжиженный природный газ, добытый «фрекинговым» методом, так же вреден для климата, как и уголь. Он наносит окружающей среде больший урон, чем газ, добытый на «классических» месторождениях и доставленный по газопроводу. Транспортировка СПГ на танкерах тоже вредит экологии, да и бюджету.

«Конечно, доставка газа танкерами дороже, чем по газопроводу. Бывают случаи, когда газа очень много на рынке, падает на него цена и приходится продавать американцам ниже себестоимости. Но при нормальных раскладах это более дорогой газ, поэтому европейцы не рвутся за ним», — отмечает Правосудов.

Министры подытожили: использование сланцевого газа «не несет положительного эффекта для достижения целей, поставленных Германией в области охраны природы и климата».

Новые санкции США

Сенат США и палата представителей договорились о новых санкциях против «Северного потока — 2», сообщило 11 ноября издание Bloomberg. Их включили в оборонный бюджет на 2021 год: ограничения коснутся компаний, которые будут достраивать трубопровод в Европе.

После годичного перерыва строительство трубопровода на территории Германии может возобновиться 5 декабря, сообщили СМИ со ссылкой на извещение немецким морякам. В прошлом декабре работы закончились после санкций, введенных с подачи президента США Дональда Трампа. Осталось проложить трубу длиной чуть менее трех километров по дну Балтийского моря. После этого газопровод будут достраивать уже в Дании.

Несмотря на санкции, ни один из спонсоров СП-2 не вышел из проекта. Пять крупных европейских компаний инвестировали в газопровод более пяти миллиардов долларов. Но обязательства перед крупными игроками на рынке — не единственная причина, по которой Берлин не откажется от «Северного потока — 2» — подробнее читайте в нашей статье.