Постпред Украины в ООН представил "новое" видение Второй мировой войны

Постпред Украины Сергей Кислица выступил со спорной речью на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память о жертвах Второй мировой войны.

Постпред Украины Сергей Кислица выступил со спорной речью на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память о жертвах Второй мировой войны.

Адольф Гитлер и Иосиф Сталин совместно разрабатывали план войны, заявил Кислица в интервью ТАСС. Целью этих разработок были украинцы и поляки, которых собирались взять в тиски немецкие и советские войска. По мнению политика, тысячи украинцев погибли от рук врагов "во время оккупации и отступления".

Такое мнение разделили не все. Большинство стран — участниц ООН поблагодарили Россию за тот огромный вклад, который Советский Союз внес в борьбу с фашизмом.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что важно брать ответственность за будущее и не допускать распространения нацистских настроений.