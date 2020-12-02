Слова главы Тюменской области о доходах жителей раскритиковал Путин

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, что доходы жителей региона выросли.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, что доходы жителей региона выросли.

Однако российский лидер не согласился со словами главы региона. Речь идет о номинальной начисленной зарплате, в то время как реальные доходы людей сократились.

"Реальная начисленная заработная плата в 2020 году по итогам девяти месяцев — пусть небольшой, но плюс: 101 процент к аналогичному периоду прошлого года", — заявил Моор.

Позже глава Тюменской области поправился, уточнив, что говорил о номинальной начисленной заработной плате. Также президент Российской Федерации подчеркнул, что в области растет розничная торговля, а ситуация с занятостью находится на хорошем уровне.