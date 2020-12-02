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8:35   2 Декабря 2020
Армия

Около 70 жителей Карабаха получили военную помощь от российских медиков

Около 70 жителей Карабаха получили военную помощь от российских медиков

Около 70 жителей Нагорного Карабаха обратились к врачам развернутого в Степанакерте медицинского отряда Минобороны РФ.

Местные жители обращались в госпиталь с жалобами на обострение заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также за стоматологической помощью.

Всего в составе подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) прибыли более сотни военных медиков. В их числе — терапевты, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, а также эпидемиологи.

Каждое подразделение МОСН имеет лабораторно-диагностический отделение. В нем можно делать флюорографические исследования, рентгены, узи.

Всего для развертывания медицинского отряда специального назначения в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и спецтехники, а также 66 тонн материальных средств.

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#медики #российские военные #нагорный карабах

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