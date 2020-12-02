Большинство компаний в России решили отказаться от новогодних корпоративов

Более 80% российских компаний не собираются проводить корпоратив на Новый год.

Более 80% российских компаний не собираются проводить корпоратив на Новый год.

Исследование провел сервис "Работа.ру". Согласно результатам опроса, каждое шестое предприятие или компания все-таки решились на проведение праздничного мероприятия в офисе или на сторонней площадке. Около 4% опрошенных собираются провести корпоратив на "удаленке", сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса.

Участие в ноябрьском исследовании приняли более полутора тысяч представителей российских компаний из всех округов РФ.