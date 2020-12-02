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7:39   2 Декабря 2020
Общество

Коронавирус забирает ресурсы организма и приближает старость — биолог

Коронавирус забирает ресурсы организма и приближает старость — биолог

Последствием перенесенного коронавируса может быть преждевременное старение.

Профессор биологии Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью РИА Новости рассказала об исследовании, в котором медики наблюдали за здоровьем переболевших COVID-19 в легкой и умеренной форме.

Более 70% из них имели патологии некоторых внутренних органов. Наиболее частым явлением был жировой гепатоз — поражение печени, а также жировые перерождения ткани поджелудочной железы

Биолог заявила, что данные заболевания были характерны для людей шестидесяти лет. Однако среди переболевших коронавирусом они наблюдались уже в 40 лет.

Подобные исследования нужно продолжать, заявила Баранова. На данный момент науке неизвестны все негативные последствия коронавируса.

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#последствия #биолог #коронавирус

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