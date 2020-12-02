Россия официально представит вакцину "Спутник V" в ООН

Вакцина "Спутник V" российского производства будет представлена в ООН. Презентация пройдет в виртуальном формате.

Вакцина "Спутник V" российского производства будет представлена в ООН. Презентация пройдет в виртуальном формате.

Презентация состоится в среду в 09:30 утра (17:30 мск) на полях 31-й спецсессии ГА ООН. Мероприятие состоится при участии министра здравоохранения России Михаила Мурашко, а также представителей РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский.

Президент России Владимир Путин в сентября 2020 года во время выступления на Генассамблее предложил вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН.

На сегодняшний день на территории Российской Федерации зарегистрировано две вакцины отечественного производства. Разработкой одной занимались сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Второй – Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В ближайшее время возможна регистрация еще одной вакцины, которую создали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.